Bologna | delegazione giapponese in visita per collaborare nella ricerca

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 9 febbraio 2024 – Sviluppare collaborazioni nei campi delladell’università e della e tecnologia, ma anche promuovere l’incontro fra la gastronomia italiana e quella, in particolare attraverso piccole produzioni di nicchia. Sono gli obiettivi al centro delladel governatore della Prefetturadi Ibaraki (a nord-est di Tokyo), Kazuhiko Oigawa, giunto venerdì sera acon unadi una quarantina persone. Lo scorso novembre era stato il presidente dell’Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini are la regione(con cui c’è da anni un patto di amicizia), alla guida di una missione di quasi 90 persone che comprendeva il mondo dell’economia, dellae ...

L’incontro in Regione fra il presidente Bonaccini e il governatore della prefettura di Ibaraki. Poi un pranzo con piatti della tradizione emiliano-romagnola, reinterpretata da quattro chef con prodott ...Sono appena partiti dal Cairo per essere accolti in vari ospedali italiani una decina di bambini e ragazzi palestinesi feriti o gravemente malati accompagnati da una quindicina di familiari. (ANSA) ...Roma, 9 feb. (askanews) – Il Circolo Bononia di Bologna è stato il palcoscenico dell’evento culinario intitolato “Il Giappone nella tradizione culinaria Emiliano-Romagnola”, che ha fuso le tradizioni ...