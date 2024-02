Bollate | tenta di rapinare una donna fuori dalla banca | bloccato dai passanti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 febbraio 2024)(Milano), 9 febbraio 2024 – Un rapinatore in centro aha avvicinato unaappena uscitae l'ha spintonata per rubarle la borsetta. Ma lei ha resistito, chiesto aiuto e messo in fuga il malvivente: non ha fatto molta strada perché è statoda alcunie dai carabinieri che sono intervenuti immediatamente. L’episodio è accaduto giovedì pomeriggio a: allertate le forze dell’ordine, gli agenti della sezione radiomobile si sono recati sul luogo dell’episodio e hanno arrestato in flagranza di reato perta rapina e lesioni personali un italiano 24enne, pregiudicato. La vittima unaalbanese di 54 anni che è stata avvicinata e strattonata mentre usciva ...