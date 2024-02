Bob | Orazio | Piero | Prandi | che amarcord E Meneghin elogia Melli | È più bravo di me

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ci sono storie che non finiscono mai. Perché galleggiano nella nostra anima per sempre. Riportando a galla emozioni profonde e ricordi intensi. Proprio come le emozioni e i ricordi che sono affiorati ieri sera in un gremito cinema AlCorso dove si è radunata la tribù del basket reggiana per assistere al docufilm ’Storia di una leggenda’ dedicato alla vita di Dinoinsieme allo stessoe a Bob Morse. Due personaggi che hanno preso per mano il basket italiano a metà degli anni 70 trasportandolo verso quella dimensione di grande sport che ancora oggi stiamo vivendo. C’erano un po’ tutti a celebrare Bob e Dino: daMontecchi, che ha giocato con entrambi, aRustichelli; da Enricoche portò Morse a Reggio a Sandro Crovetti, conduttore della serata e per anni dirigente di ...