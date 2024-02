Bob Iger | Marvel ha perso il suo focus | d' ora in poi ci concentreremo solo sui franchise forti

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il CEO della Disney, Bob, ha anticipato che in futuro iStudios si concentrerannosuipiù. IStudios e la Disney stanno attualmente ripensando la loro produzione, focalizzando i futuri progetti delCinematic Universe sugli eroi più importanti. La notizia arriva dall'amministratore delegato della Disney, Bob, che ha rilasciato una dichiarazione sul futuro dell'azienda nel suo complesso. Tra i piani futuri ci sono diversi sequel dei successi animati della Disney (recente è l'annuncio di Oceania 2), oltre che ad alcuni film della. Thes: gli studios sapevano che il film "fosse in difficoltà" ben prima dell'uscita I piani per il MCU Commentando il futuro della ...

Il CEO della Disney, Bob Iger, ha anticipato che in futuro i Marvel Studios si concentreranno solo sui franchise più forti.Oceania 2: Dwayne Johnson in trattative per interpretare ancora una volta Maui È fresca come non mai la notizia, rilanciata dal CEO della Disney Bob Iger...- Voto 10 - Notizie sul cinema: film, attor ...Disney vuole riprendersi da un paio di anni non proprio brillanti. E pare che le carte siano decisamente in regola per un futuro che torni a far dominare la Casa di Topolino sul mondo del cinema inter ...