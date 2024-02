BNKR44 | video intervista Sanremo 2024 | «Onorati di essere qui | nel 2025 arriveremo primi al Festival!»

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La nostraai, in gara al Festival dicon il brano Governo Punk: ci hanno raccontato le loro emozioni sul palco dell’Ariston, il duetto con Pino D’Angiò nella serata cover, il tour e scherzato sulla loro vittoria al’anno prossimo Vi presentiamo la nostraai, in gara al Festival dicon il brano Governo Punk. Ci hanno raccontato le loro emozioni sul palco dell’Ariston, il loro rapporto col Festival, i messaggi che hanno ricevuto, il duetto con Pino D’Angiò nella serata delle cover, il loro tour e scherzato sulla loro vittoria al’anno prossimo. Guarda tutte le nostre interviste agli artisti in gara ...