Bloccati sul Lago Nero con la neve | recuperati in funivia | “Controllare il meteo prima di un’escursione”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Valgoglio. Allertamento venerdì mattina (9 febbraio) intorno alle 10 per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. La centrale di Soreu delle Alpi ha attivato i soccorritori per due ragazzinella zona del, nel comune di Valgoglio, a 1.900 metri di quota. Erano partiti giovedì e avevano deciso di pernottare in quota. La nevicata di stamattina li ha messi in difficoltà, quindi hanno chiesto aiuto. Dopo l’attivazione, una squadra della Stazione di Valbondione è salita con la, messa a disposizione da Enel. I ragazzi sono stati raggiunti, valutati e accompagnati a valle, sempre con la. L’intervento è terminato alle 12. “Controllate le previsionirologichedi programmare le vostre escursioni e valutate sempre ...

È possibile impostare il browser per bloccare o avere avvisi riguardo questi cookie ...Non memorizzano direttamente informazioni personali, ma sono basati unicamente sull'individuazione del tuo ...I Paesi Ue hanno bloccato l’accordo politico sulla direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità: l’approvazione è stata stralciata dall’agenda del Coreper, il comitato d ...Ieri la blockchain Solana ha subito un lungo down a causa della congestione della rete e nessun validatore è stato in grado di aggiungere nuovi blocchi per quasi cinque ore. Non è la prima volta che ...