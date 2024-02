Biodigestore | si va avanti La Conferenza dei servizi dà l’ok al nuovo Cermec nonostante le ’diffide’

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Diffida o meno, il progetto delcon produzione di biometano e compost di qualità alva. Ieri mattina l’ultimadeiconvocata dalla Regione Toscana sul progetto ha dato parere favorevole, pur con prescrizioni e vincoli da rispettare. Il che vuol dire che si potrà realizzare l’impianto da oltre 40 milioni di euro che rientra peraltro fra i piani e le strategie del gestore unico di area vasta di costa, RetiAmbiente. E per arrivarci, inoltre, si faranno le bonifiche attese da decenni. Un enorme passo inperchéalla nuova Autorizzazione integrata ambientale non era scontata. Solo pochi mesi fa c’erano grossi dubbi sul fatto che potesse arrivare il via libera e dopo aver perso il finanziamento del Piano nazionale ...