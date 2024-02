Bimba di 4 anni cade da un terrazzo al terzo piano

Leggi tutta la notizia su today

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Versa in gravissime condizioni una bambina di circa quattrodi origine cinese che questo pomeriggio, per cause ancora da accertare, è precipitata daldella sua abitazione in un condominio di Prato, in via Torino.La piccola, dopo l'intervento del 118 è stata trasportata d'urgenza...