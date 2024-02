Biden | risposta Israele a Gaza esagerata

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 9 febbraio 2024) 3.21 "Il procuratore speciale ha concluso che io non ho commesso nessun crimine con le carte classificate, non solo io ho collaborato con la giustizia,deponendo per 5 ore in due giorni,, l'8 e il 9 ottobre,all'indomani dell'attacco di Hamas contro, quindi nel bel mezzo di una crisi internazionale". Lo ha detto Joealla Casa Bianca. "Trump al contrario ha mentito e non ha collaborato", ha aggiunto il presidente.Sulla questione del conflitto,"ha sottolineato che "ladiè stata