Biden | uomo anziano con limiti di memoria La sentenza che lo fa fuori dalla Casa Bianca

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il Procuratore speciale Robert Hur "salva" Joedal processo sulle carte segrete ma forse spegne le speranze del presidente democratico americano di restare alla. Sì, spiega il procuratore, è vero:conservò e divulgò volontariamente materiali altamente classificati quando era un privato cittadino, inclusi documenti sulla politica militare ed estera in Afghanistan e altre questioni sensibili di sicurezza nazionale. Tuttavia, sottolinea Hur, il presidente non va incriminato perché sarebbe difficile convincere una giuria a condannarlo, in quanto si tratta di uncon poca. Un doppio, pesantissimo colpo per il leader democratico: non potrà più far pesare la carta della "esperienza" e della "competenza" contro il suo prossimo ...