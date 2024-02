Biden si difende | “Mia memoria? Buona” Poi la gaffe su al-Sisi “presidente del Messico”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo il report del procuratore speciale che lo ha definito "un anziano con poca", ilUsa respinge la descrizione ma scivola sulla nuovain conferenza stampa "La mia" e se ci sono stati eventuali errori, in passato, era perché ''ero nel bel mezzo di una crisi internazionale''. Così il

Gli Stati Uniti saranno disposti a difendere la Guyana dalla possibile invasione di Maduro? Prima di diventare Consigliere per la Sicurezza ... (nicolaporro)

Tutto si sarebbe risolto in 15 minuti, ma alcune complicazioni hanno causato il ricovero del capo del Pentagono in rianimazione. Trump tuona: ... (ilgiornale)

Mentre Joe Biden rendeva omaggio alle salme dei tre militari uccisi una settimana fa in Giordania, sulla pista di una base dell’Air Force in Delaware, i bombardieri B-1B partiti dal Texas erano già in ...«La mia memoria è a posto, guardate quello che ho fatto da quando sono presidente». Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha risposto così a una domanda della Fox sul report dei tre file top ...