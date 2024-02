Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 9 febbraio 2024) (Adnkronos) – “La mia” e se ci sono stati eventuali errori, in passato, era perché ”ero nel bel mezzo di una crisi internazionale”. Così ildegli Stati Uniti Joerespinge la descrizione che fa di lui, come di un “anziano con poca”, il procuratore speciale Robert Hur, che ha indagato sui documenti top secret trovati in un ufficio e in una casa del. Nel corso di una conferenza stampa convocata alla Casa Bianca perrsi, però,‘scivola’ su Abdel Fattah al-parlando di lui come ”ildel”, e non dell’Egitto qual è, rispondendo a una domanda sugli aiuti umanitari alla popolazione della Striscia di Gaza. ”Penso, come sapete, che inizialmente ildelal-non voleva aprire il valico (di Rafah, ndr) per permettere l’ingresso di materiale umanitario” nella Striscia di Gaza, ha detto. ”Gli ho parlato. L’ho convinto ad aprire il valico”, ha proseguito ilamericano. Ma non è la prima volta checonfonde due leader. Domenica scorsa, infatti,ha confuso ilfrancese Emmanuel Macron con l’exfrancese François Mitterand, morto nel 1996, come ha riferito The Hill. Rispondendo a una domanda di un giornalista che chiedeva a”quanto è cattiva la suae come può continuare a fare il?”, l’inquilino della Casa Bianca ha detto: “La miaè così pessima che ti ho lasciato parlare”. A un altro giornalista che ha chiesto ase la suafosse peggiorata, lui ha risposto ”la miasta bene. Guardate quello che ho fatto da quando sono diventato. Nessuno di voi pensava che riuscissi a fare ciò che ho fatto”. In merito alla descrizione che ha fatto di lui il procuratore speciale Hur,ha risposto che ”sono un uomo con buone intenzioni. E sono un uomo anziano. So cosa sto facendo. Sono stato, ho rimesso in piedi questo paese. Non ho bisogno dei suoi consigli”.si è detto inoltre lieto che Hur “abbia concluso che nessuna accusa dovrebbe essere mossa contro di me in questo contesto”. L'articolo proviene da Italia Sera.