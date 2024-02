Biden si difende | “La mia memoria è buona” | poi però inciampa con “al-Sisi presidente del Messico”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Roma, 9 febbraio 2024 - Joevacilla, e non per gli attacchi di Donald Trump, ma soprattutto per le sue gaffe, probabilmente dovute all'età non indifferente di 81 anni. Ma ildegli Stati Uniti non ci sta, e si è difeso dalle insinuazioni, poco velate, sulla sua vecchiaia. ''La mia'', ha affermato il numero uno della Casa Bianca, sottolineando che in passato è incappato in eventuali errori perché ''ero nel bel mezzo di una crisi internazionale''. Per poi, in piena arringa difensiva davanti ai giornalisti che lo incalzavano, ricaderci: Al-ildel(Egitto, ndr). L'uomo forse più potente al mondo, sempre accompagnato nei suoi spostamenti dalla 'Nuclear football', il soprannome della valigetta nera contenente la ...