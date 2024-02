?Biden può essere rimosso? Cosa è il 25° emendamento della costituzione invocato da alcuni repubblicani sull' incapacità

Plebiscito per Joe Biden alle primarie democratiche in South Carolina. Il presidente degli Stati Uniti ha ottenuto il 96,2% delle preferenze, a ... (iltempo)

Messa molto semplicemente: per tornare alla Casa Bianca, Donald Trump deve coltivare il voto non suo, quello degli indipendenti, dei moderati ... (ilfattoquotidiano)

"Sostituirà Biden" : la rivelazione su Michelle Obama che può cambiare tutto

Tornano (come nel 2020 e nel 2022) i rumors sulla presunta discesa in campo dell'ex first lady: per ora molti rumors, tra speranze dem e la disastri ... (ilgiornale)