“Biden non è idoneo alla carica | ” i trumpiani si appellano al 25mo emendamento

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Washington, 9 febbraio 2024 – Togliere a Joela Casa Bianca appellandosi al 25esimodella Costituzione, quello che permette di rimuovere un presidente ritenuto “non” all’incarico. E’ quello che chiedono esponenti repubblicani, come la deputata Marjorie Taylor Greene, dopo la pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur che descrive il presidente come “un uomo anziano, con problemi di memoria”. “Joenon è in grado di sostenere un processo per i documenti rubati dopo aver lasciato l’incarico al Senato e da vice presidente, ma è invece in grado di portare in giro la valigetta nucleare?”, ha scritto su X la deputata della Georgia di estrema destra, un tempo seguace della setta QAnon, dicendo che ci sono solo due soluzioni “il 25esimo ...