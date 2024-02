Biden | ' la risposta di Israele a Gaza è stata esagerata'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Per la prima volta dall'inizio della guerra a, Joe, che da subito ha sostenutoin maniera incondizionata, ha ammesso che ladi Benjamyn Netanyahu "è". In una conferenza stampa convocato all'ultimo minuto alla Casa Bianca, il presidente americano ha risposto alle domande dei giornalisti, non solo sul caso in questione ma anche sulla situazione in Medio Oriente. "Ladi", ha dichiarato il commander-in-chief rivendicando di aver fatto pressioni sul governo israeliano "per consentire l'ingresso di aiuti umanitari. Ho convinto Netanyahu, ho fatto forti pressioni", ha detto. "Ci sono moltissime persone innocenti che muoiono ...