Biden è un anziano smemorato | il report fa adirare il presidente Ma in conferenza stampa fa un' altra gaffe

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il rapporto di 345 pagine del procuratore speciale Robert Hur, reso pubblico l'8 febbraio, sull'indagine sui documenti top secret trovati in un ufficio e in una casa delstatunitense Joepotrebbero mettere in difficoltà il candidato alla Casa Bianca. Nessuna azione legale...

Roma, 9 feb. (askanews) – Joe Biden ha criticato il procuratore speciale Robert Hur per aver inserito nel suo rapporto, relativo all’indagine sui file riservati, conclusasi senza accuse per il preside ...Corea del Nord, Kim minaccia mettere fine al Sud in caso di attacco La Corea del Nord, se attaccata, non esiterebbe a "mettere fine" alla Corea del Sud. (Tgcom24) Per saperne di più Eredità Agnelli, J ...Nuova gaffe di Joe Biden. Parlando in conferenza stampa della situazione a Gaza, il capo della Casa Bianca ha detto Messico invece di Egitto: "Come sapete, ...