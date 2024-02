Biden “anziano con poca memoria” | nessuna incriminazione per documenti top secret

Il leader del Cremlino è stato sollecitato dal reporter americano anche su Joe Biden e sulle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, un argomento che molti analisti temevano fosse affrontato in un ...Nel rapporto finale Hur stabilisce che non ci sono i termini per incriminare Biden, ma non risparmia al presidente vari strali, in primis per il modo disordinato con cui ha conservato i documenti ...Viene descritto come un anziano con scarsa memoria Joe Biden nel rapporto del procuratore speciale Robert Hur, secondo il quale il presidente Usa non può essere incriminato perché sarebbe difficile co ...