Biden a Israele | “Risposta esagerata a Gaza” Nessun sostegno su operazione a Rafah

(Di venerdì 9 febbraio 2024) ””. Così il presidente degli Stati Uniti Joeha definito lamilitare cheha dato all’assalto subito da Hamas il 7 ottobre scorso attaccando la Striscia di. “Sono dell’idea, come sapete, che la condotta della, nella Striscia di, sia stata”, ha dettoai giornalisti alla Casa Bianca. Ora ”si sta facendo grande pressione per arrivare a un cessate il fuoco che possa portare la liberazione degli ostaggi” ancora trattenuti nella Striscia di. Per quanto riguarda la situazione della popolazione palestinese nella Striscia di, “ci sono molte persone innocenti che muoiono di fame, molte persone innocenti che ...

Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza , Joe Biden , che da subito ha sostenuto Israele in maniera incondizionata, ha ammesso che la ... (quotidiano)

Mentre Joe Biden rendeva omaggio alle salme dei tre militari uccisi una settimana fa in Giordania, sulla pista di una base dell’Air Force in Delaware, i bombardieri B-1B partiti dal Texas erano già in ...L'irritazione della Casa Bianca per la gestione israeliana del conflitto con Hamas è sempre più esplicita: la notte scorsa il presidente Usa Joe Biden ha definito «esagerate» le operazioni militari a ...Il presidente degli Stati Uniti parla di "grande pressione per arrivare a un cessate il fuoco che possa portare la liberazione degli ostaggi' ''Esagerata''. Così il presidente degli Stati Uniti Joe Bi ...