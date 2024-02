Biden a Israele | “Risposta esagerata a Gaza” Nessun sostegno su operazione a Rafah

Per la prima volta dall'inizio della guerra a Gaza, Joe Biden, che da subito ha sostenuto Israele in maniera incondizionata, ha ammesso che la risposta di Benjamyn Netanyahu "è stata esagerata". In ...Il presidente Usa Joe Biden critica Netanyahu e le azioni di guerra di Israele nella Striscia di Gaza Gli Stati Uniti d’America non hanno mai fatto mancare il loro supporto a Israele nel corso della s ..."Israele sta esagerando". Mai così esplicito Joe Biden, per la prima volta dall'inizio della guerra, attacca apertamente il governo di Netaniahu per l'operazione di terra condotta dopo il 7 ottobre a ...