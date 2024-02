Biathlon | startlist sprint maschile Mondiali 2024 | orario | programma | tv | streaming | italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Domani, sabato 10 febbraio, sulle nevi di Nove Mesto (Repubblica Ceca), andrà in scena la 10kmdeidi. La prova dei due poligoni riservata agli uomini seguirà quella delle donne che si è disputata quest’oggi. In casa Italia, c’è voglia di riscatto dopo quanto accaduto nella staffetta mista ad aprire la rassegna iridata. Tommaso Giacomel e Didier Bionaz sono incappati in una prestazione poco felice al poligono e si spera che in vista dellaindividuale sappiano ritrovare la giusta serenità. Entrambi hanno dimostrato nel corso della stagione, specie Giacomel, di godere di una condizione sugli sci stretti ottima. Sarà fondamentale trovare precisione nelle serie di tiro. Favoriti della vigilia i membri del Team Norge, con Johannes Boe che vorrà ...