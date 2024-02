Biathlon | i 10 anni della “medaglia che non c’è” di Karin Oberhofer La storia del “bronzo fantasma” a Sochi 2014

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Oggi è il 9 febbraio 2024. Non è solo il giornosprint femminile dei Mondiali di, bensì anche il decennale del giorno in cui, ai Giochi olimpici di, questo stesso format conferì le proprie medaglie. Due di esse, però, si smaterializzarono, rimanendo nell’indeterminatezza per, salvo poi ricomparire al collo di chi le conquistò in pista, seppur dopo una digressione in ambito legale che ne inquinò l’essenza. L’unico punto fermo è l’oro, appannaggio di quell’Anastasiya Kuzmina appena tornata in attività. La siberiana naturalizzata slovacca dominò la scena, ma alle sue spalle l’incertezza regnò sovrana. La neve si velocizzò con il passare dei minuti, fornendo un piccolo vantaggio a chi partì con pettorali più alti. L’argento andò alla russa Olga Vilukhina, mentre il ...