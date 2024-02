Bianchi | ”Il campionato del Napoli è ancora tutto da giocare Su Pioli …”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 9 febbraio 2024)al? Questo discorso lo sento spesso. Quando un allenatore lavora bene, lo può fare in tutte le piazze A Radio Crc, nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto Ottavio, doppio ex Milan-. Queste le sue parole:sulitaliano “Ilitaliano non è il migliore in Europa perchè i migliori giocatori non giocano in Italia. Ormai gli investitori hanno trovato conveniente investire altrove, il calcio è cambiato perchè ai miei tempi i migliori giocatori erano dalle nostre parti. SecondodeldaIldel ...