Beppino Englaro | “Ho lottato per seimila giorni | grazie a Eluana l’Italia è cambiata Ora la legge sul fine vita”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) A 15 anni dalla morte della figlia in stato vegetativo il papà ricorda la battaglia per poter interrompere le cure. “Gridavo nel deserto, mi insultavano. Ho sempre agito nella legalità, adesso lei riposa in pace”. Coscioni: “Poca informazione sul biotestamento”

Eluana Englaro moriva 15 anni fa. Oggi Beppino Englaro vorrebbe che fosse un giorno di silenzio per pensare a sua figlia, sepolta dopo 17 anni di coma vegetativo e “seimila duecentotretatrè giorni di ...09 FEB - “La maggior parte dei cittadini non è ancora informata adeguatamente, la legge sulle Disposizioni anticipate di trattamento (DAT) è ancora in parte disapplicata: manca la campagna informativa ...Beppino Englaro: "La società non era ancora preparata ad accettare la scelta di Eluana. Sul fine vita si dovrà arrivare a una legge nazionale che parta dal ministero della Salute".