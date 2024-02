Benevento | Giorgio Marchesi al Sant’Agostino con ‘Il fu Mattia Pascal’

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 3 minutiMercoledì 14 Febbraio alle ore 19.00,, grande attore di cinema e teatro e volto amatissimo dal pubblico televisivo, per le numerose fiction e produzioni anche internazionali, porterà all’Auditoriumdi, la sua versione di un capolavoro classico del ‘900, Il FuPascal di Luigi Pirandello, con le Musiche scritte ed eseguite dal vivo da Raffaele Toninelli. Spettacolo che sta mietendo successi in tutta Italia. Una data dedicata al grande teatro, dunque, per la Stagione Artistica 2023/2024, proposta da Accademia di Santa Sofia, con la direzione artistica di Marcella Parziale e Aglaia McClintock alla consulenza scientifica, sempre in collaborazione con Università degli Studi del Sannio e Conservatorio di. Da ...

Ha minacciato il titolare di un'impresa vincitrice di una gara da 700mila euro per lavori di adeguamento dell'impianto sportivo di Pannarano, provincia di ...Yesterday, the agents of the San Giorgio a Cremano police station, with the support of the Campania crime prevention department, carried out an extraordinary territorial control service in ...Un contenzioso per i lavori di realizzazione della nuova palestra scolastica. E’ uno dei temi transitati nei giorni scorsi sulla scrivania del commissario prefettizio a San Giorgio del Sannio, Salvato ...