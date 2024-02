Belen Rodriguez avrebbe lasciato Elio Lorenzoni | spunta il motivo

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sembra cheabbia deciso di chiudere una volta per tutte condopo appena cinque mesi di relazione e una proposta di matrimonio. A svelare i motivi della presunta rottura tra la showgirl argentina e l’imprenditore bresciano è stato il settimanale Oggi, ma la modella aveva già dato qualche segnale sui suoi profili social. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.ed: storia al capolinea Dopo poco tempo dall’apparizione televisiva dia Domenica In, durante la quale ha confessato i tradimenti di Stefano De Martino a Mara Venier, qualcosa ha cominciato a incrinarsi nel suo rapporto con. Secondo il ...

Belen Rodriguez mantiene un rigoroso riserbo riguardo alla sua situazione con Elio Lorenzoni. Per il pubblico in generale sembra essere ... (dailynews24)

Anche Cecilia Rodriguez ha presenziato al Festival di Sanremo e ha espresso il suo gradimento soprattutto per un big in gara. Il Festival di Sanremo, come ...Dopo aver raccontato parte del suo viaggio in Scozia, tra paesaggi mozzafiato e riflessioni, Belen Rodriguez non si ferma e si prepara ad un’altra avventura. L’argentina è partita alla volta di Dubai ...Secondo le indiscrezioni è stata Belen Rodriguez a lasciare il compagno Elio Lorenzoni. Pochi mesi fa era pronta a sposarlo, cos'è cambiato