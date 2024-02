Beautiful | le anticipazioni dal 12 al 17 febbraio 2024

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Scopriamo cosa accade nel corso della nuova settimana di “”, la storica soap opera, in onda su Canale 5 da lunedì 12 a sabato 17. Mentre Brooke palesa disperazione per essere stata lasciata da Ridge, Thomas manifesta la propria instabilità. Nel frattempo, Carter, lasciato...

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Ad Aspen, Ridge chiede per un’ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata con cui lei avrebbe denunciato Thomas al servizio tutela minori, ma lei non sa ...Ecco le ultime anticipazioni sulle puntate di Beautiful dal 12 al 17 Febbraio. Attenzione: scopriremo l'ennesimo inganno di Thomas!Nella prossima puntata di Beautiful, in onda giovedì 8 febbraio su Canale 5, ad Aspen, Ridge chiede per un'ultima volta a Brooke di dirgli la verità, senza rivelarle che si riferisce alla telefonata c ...