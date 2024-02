Beautiful Anticipazioni Americane | Ridge teme il peggio ma Eric è ostinato | morirà | però ora vuole vivere!

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ledici rivelano cheè preoccupato per, il qualeprova a rassicurarlo... Scopriamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in onda negli Stati Uniti e presto anche su Canale 5.

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful , Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in ... (comingsoon)

Le Anticipazioni Americane di Beautiful ci rivelano che Ridge è preoccupato per Eric, il quale però prova a rassicurarlo...Scopriamo insieme che cosa succederà nelle prossime puntate della Soap in ...Il mondo di Beautiful si prepara a un capitolo intensamente drammatico, con l’episodio del 9 febbraio 2024 su Canale 5. Le anticipazioni rivelano uno straziante addio tra Ridge e Brooke, seguito da un ...Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Terra Amara e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli ...