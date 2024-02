Beautiful | anticipazioni 12 febbraio | Brooke fa una confidenza a Bill | Carter a Katie

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di venerdì 9 febbraio 2024)12: nella puntata di lunedì vedremo(dopo un po’ di tempo) e. Novità in arrivo?12mostra atutta la sua determinazioneha approfittato della situazione trae Ridge per precipitarsi a consolarla e rifarsi avanti con lei, ma la Logan gli dice di non volersi assolutamente arrendere all’ida che il marito la lasci (tanto più per un motivo “misterioso”). Tuttavia il Forrester sembra aver volta pagina o meglio tornato ad una pagina mai dimenticata: quella con Taylor (e non solo perché hanno due figli insieme…Con...