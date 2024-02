Beach soccer | Italia batte 7-2 il Messico prima dei Mondiali

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La Nazionale azzurra diha battuto 7-2 ilnell’ultima partita amichevoledell’inizio dei. La dodicesima edizione di Coppa del Mondo inizierà giovedì 15 alle 12.30ne, con gli azzurri pronti ad affrontare gli USA. Fabio Sciacca dichiara: “Siamo in grande crescita, ci stiamo allenando a grande intensità da oltre 10 giorni e le amichevoli ci hanno aiutato a mettere minuti nelle gambe. Già contro il Senegal si era vista una squadra vicina a quella che a settembre ha vinto l’Europeo e sono sicuro che per la gara inaugurale saremo pronti. È una superficie particolare e il corpo deve riadattarsi alle sue particolarità, non è una cosa facile. Questo periodo di preparazione ci sta servendo proprio a ritrovare le giuste sensazioni“. Poi: “Una cosa ...

Ha vestito la maglia Azzurra per oltre 15 anni collezionando 263 presenze, ha partecipato a 7 Mondiali e indossato la fascia di capitano. Per tutto questo, Francesco "Ciccio" Corosiniti è considerato uno dei grandi totem del Beach soccer italiano. Catanzarese, attualmente responsabile tecnico del Cft di Cosenza, Corosiniti è legato in ...