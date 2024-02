BCE conferma stagnazione economia e… un allarme per l’Italia?

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 9 febbraio 2024) La BCEle previsioni di rallentamento dell’, parallelamente al raffreddamento dell’inflazione e quale conseguenza della politica restrittiva adottata nell’ultimo anno dalla banca centrale. Uno scenario che conforta l’Eurotower a mantenere tassi restrittivi ancora per un certo periodo di tempo in modo da assicurare un rientro definitivo dell’inflazione in linea con il target. E’ quanto emerge dal bollettino economico mensile dell’Istituto di Francoforte, dove spunta a sorpresa anche unsulla situazione delle imprese italiane. Perché le nostre imprese sono vulnerabili? Le imprese che riportano delle fragilità sono aumentate di più in Italia e in Germania, in base al sondaggio SAFE – Survey on the Access to Finance of Enterprises, che analizza la percentuale di imprese vulnerabili, che hanno riportato ...