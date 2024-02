Batman | il ritorno al Flaminio | Match diverso dagli altri

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Sarà l’11 febbraio, ildi. Alsarà carnevale, con la società a far entrare gratis gli under 14 che verranno mascherati. Un contorno di festa, ma il vero, Davide Meluzzi, sarà in campo con la maglia di Agrigento. A cercare di far decollare una squadra, la sua Moncada, che nel girone verde è arrivata decima con 12 punti e che ha bisogno assoluto di vittorie per risalire la china. È unda figliol prodigo un po’ particolare, questo che segna l’inizio della fase a orologio. Una partita stretta tra le necessità delle due squadre di strappare un successo e con poco spazio per abbracci e romanticherie. Un pizzico di emozione però farà capolino, quella sarà inevitabile. "A prescindere da tutto giocherò davanti alla mia gente e l’emozione ci sarà di sicuro – dice proprio ...

Guarda il film Batman - Il ritorno in Streaming gratis e in HD in italiano su Prime Video, Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, Google Play. Con la ... (screenworld)

Moto - News: Molto presto potrebbe arrivare la nuova Suzuki DR 400, magari in doppia versione, dual sport e supermoto ...Robert Downey Jr. in passato sarebbe stato rifiutato da Christopher Nolan per il ruolo del villain Spaventapasseri in Batman Begins ...ne Il cavaliere oscuro e Il cavaliere oscuro – Il ritorno. Nel ...Le recenti foto dal set di The Penguin ci immergono in una Gotham dilaniata, mettendo in evidenza il villain in mezzo al caos.