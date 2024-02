Basket | terza di ritorno con rischi e opportunità per le pisane in Divisione Regionale 2

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pisa, 9 febbraio 2024 –giornata die turni molto impegnativi per le tre compagini, Cosmocare CUS Pisa, IES Sport Pisa e GMV, di scena nel raggruppamento C del campionato di2, ex Promozione, che possono ancora aspirare alla quarta posizione, ultima utile per la poule promozione. Il GMV, a quota 16, vincendo a Rosignano potrebbe raggiungere giù la quarta piazza, il Cosmocare CUS, a quota 14, riceve la capolista, mentre la IES, terzultima a quota 10, può rimettersi in gioco con il non eccelso Brusa Us Livorno. GMV – I ragazzi di Cinzia Piazza e Daniele Meschinelli sono reduci da tre vittorie molto significative, sui campi praticabili di Capannori e Piombino e, l’ultima, in casa con la Polisportiva Nicola Chimenti di Livorno, seconda in graduatoria, dopo un tempo ...