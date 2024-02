Basket serie D | stasera la Despar a Castenaso

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il girone di ritorno è iniziato come meglio non poteva in casa4 Torri: rimonta dal -18 del terzo quarto, canestro allo scadere di capitan Pusinanti e vittoria in uno scontro diretto. I granata si sono presi di forza, così, il quarto posto in classifica solitario, ultimo valido per accedere alla seconda fase di campionato: complici i risultati dagli altri campi. La squadra agli ordini di coach Villani sta acquisendo sempre maggior consapevolezza dei propri mezzi e capacità, e lo sta dimostrando a spese delle dirette concorrenti al traguardo finale. La guardia non va però abbassata:alle 21 lasarà di scena nell’anticipo della seconda giornata di ritorno al palasport di. I padroni di casa dell’Omegadi coach Midulla, pur quintultimi in graduatoria con 12 punti, ...