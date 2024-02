Basket | la Virtus Bologna fallisce la rimonta e cade in casa contro l’AS Monaco in Eurolega

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Lanon riesce a completare l’ennesimain. I bianconeri cedono alla Segafredo Arenaper 78-81, pagando un primo tempo difficile con gli ospiti che nel finale hanno saputo mantenere i nervi saldi per far saltare il fattore campo. Decima sconfitta stagionale per i bolognesi, che scivolano al quinto posto con lo stesso record del Panathinaikos Atene e dei monegaschi. Marco Belinelli è l’ultimo ad arrendersi dei suoi con 21 punti, insieme ai 15 di ‘Iffe’ Lundberg. Per gli ospiti, invece, 24 di uno scatenato Jordan Loyd e 21 del ‘folletto’ americano Mike James. Uscita perfetta dai blocchi dei monegaschi con Jordan Loyd (0-5), con lache accorcia prontamente grazie a Belinelli ...

