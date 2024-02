Basket Eurolega | Shields e Mirotic da urlo | l' Olimpia Milano piazza il colpaccio contro il Real

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024), 8 febbraio 2024 – Nell’ultimo turno diprima di una pausa di tre settimane, l’EA7 Emporio Armanisquaderna una grande prestazione e, davanti al pubblico amico del Mediolanum Forum di Assago, manda al tappeto la capolistaMadrid imponendosi per 81-76. Quella messa in campo dagli uomini di coach Ettore Messina è stata una prova di grande maturità che, pur non stravolgendo la classifica dei biancorossi, ancora decisamente lontani dal treno play-in, potrebbe portare in dote importanti benefici sul piano del morale: l’ha saputo approfittare delle grosse difficoltà incontrate dalnel corso del primo tempo (8/27 al tiro per i “Blancos” nei 20’ iniziali) e si è costruita un tesoretto di vantaggio di 19 lunghezze, che poi ha saputo amministrare quando ...