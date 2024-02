Basket donne | Vis Rosa cade dopo 8 vittorie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024)ottoconsecutive la Visin serie C femminile griffata Istituti Polesani, che sabato sera ha ceduto per 33-41 a Monte San Pietro. In una partita non certo bellissima, le ospiti meritano la vittoria, avendo avuto più continuità realizzativa e una maggiore applicazione difensiva. Gli Istituti Polesani Visinvece litigano sin da subito con i ferri del Palapalestre, avendo purtroppo delle percentuali bassissime e sbagliando anche facili appoggi in contropiede. Inoltre, anche in difesa le ragazze di coach Vaianella sono sembrate meno intense del solito con disattenzioni troppo grandi. Non era serata. Niente di compromesso, comunque, gli Istituti Polesani Visrestano comunque al secondo posto, che sarà da difendere a denti stretti fino alla fine. Domani ...