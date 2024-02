Basket Divisione regionale 1 Artusiana | occasione per i playoff

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Importante sfida di alta classifica per l’Forlimpopoli che, alle 21.15, ospita tra le mura amiche il Granarolo terzo in classifica a +4 sulla squadra allenata da coach Marcello Casadei. All’andata terminò 81-70, ma oggi l’è ghiotta per i forlimpopolesi, per riavvicinare idopo la bruciante sconfitta dell’ultimo turno a Ferrara. La formazione allenata da coach Matteo Millina, figlio d’arte dell’ex FulgorLibertas Piero, ha un gruppo quasi interamente costruito nella cantera (occhio a Bertacchini e Brotza, 13 punti a testa) e che gioca insieme da molti anni, ma che nell’ultimo turno è caduto a sorpresa contro Omega per 56-63. Aria di derby, invece, a Bertinoro, dove domani sera alle 18.30 il Gaetano Scirea ospita Cesena: i bianconeri di casa sono in un ottimo momento, reduci dal blitz 80-89 a Villa Verucchio, ...