Barzaghi | «Roma-Inter delicata Prova di maturità per Inzaghi!»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Dopo aver evidenziato l’importanza di Lautaro Martinez, Matteodice la sua sul valore e il livello di difficoltà di, prossima sfida in programma sul calendario di Inzaghi.– Manca davvero poco per rivedere la squadra di Simone Inzaghi in campo, questa volta in trasferta all’Olimpico. Matteo, in collegamento su Sky Sport 24, esprime qualche considerazione su: «Quella di sabato è una sfidaperché dovrà mettere allasoprattutto ladell’. Dopo aver vinto lo scontro diretto con la Juventus la squadra deve essere brava a mantenere la stessa soglia di attenzione, concentrazione e la stessa cattiveria agonistica per vincere un altro ...