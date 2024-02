Barricato in casa per ore Gli spari sulla folla dal terrazzo Sgozza la moglie e si uccide

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) "Erano brave persone, non litigavano, vivevano per i figli". Nel quartiere di San Giovanni a Teduccio, periferia est di Napoli, a cento metri dall’ingresso dell’autostrada, le facce sono livide e incredule. Tutti faticano a capire, a dare un senso a una tragedia che si consuma in maniera violenta e crudele sotto gli occhi di tutto il quartiere. Poco dopo le 8 del mattino, Pasquale Pinto, detto Lino, 54 anni, ex guardia giurata, si affaccia alla finestra del quarto piano di una palazzina popolare in via Raffaele Testa. Impugna una pistola, forse l’arma che usava quando era in servizio come vigilantes, lavoro che non svolge più da un anno. Inizia a sparare, due colpi che richiamano il vicino di pianerottolo: "Lino, che fai con quella pistola in mano?", gli domanda. Per tutta risposta, l’uomo gli punta l’arma contro e risponde duro: "L’ho ammazzata. Torna dentro, se no ammazzo anche ...