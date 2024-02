Bari | no all’autonomia differenziata | anche Emiliano alla manifestazione Un fatto gravissimo che finirà per danneggiare in modo particolare le regioni più deboli dice il presidente della Puglia

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dRegione: “Il Governo e il Parlamento delle Destre hanno deciso di rompere l’unità nazionale e di dar vita a venti ordinamenti giuridici diversi per ciascuna regione italiana. Aumenta la complessità per i cittadini e per le imprese. Aumenta la possibilità che lo stesso cittadino, la stessa impresa muovendosi sul territorio, trovi in materie importantissime come la scuola, la sanità, l’energia, regole diverse a seconda delle esigenze specifiche di ogni territorio. Aumenta la confusione e soprattutto si insce la forza finanziaria dello Stato, perché ciascuna Regione tratterrà nel proprio territorio la tassazione, impedendo allo Stato di poter intervenire nelle situazioni di maggiore necessità e quindi togliendogli il suo ruolo di grande equilibratore dello sviluppo e delle opportunità di ...