Bari | Iachini si presenta | “piazza da Serie A | non sarà facile ma credo nel lavoro”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Inizia una nuova esperienza in panchina di Beppe, allenatore di grande esperienza e con un passato importante. L’ex Palermo ha accettato la panchina dele avrà il compito di risollevare la squadra nel campionato diB. “Ho accettato perché questa è unadaA. Non faccio promesse. Sono convinto che con l’aiuto della città e della nostra gente, possiamo tracciare una strada importante”: sono le parole del tecnico alla vigilia della gara di domani al San Nicola con il Lecco. “Mio nonno era nato a. E’ venuto via da qui a 16 anni. Si trasferì ad Ascoli, dove ha conosciuto mia nonna e sono nati tanti figli, tra cui mia mamma. Sono legato a mio nonno, che mi parlava di calcio e mi diceva sempre “Forza”. “I tifosi ci saranno vicini. Per ...

