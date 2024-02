Barcellona | interesse per una giovane promessa dell'Everton

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Ilinizia a muoversi per il mercato estivo e starebbe cercando rinforzi nella linea mediana. Reparto che può contare su giocatori...

Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha parlato di Thiago Motta come nuovo allenatore. È stato accostato anche al Milan ...Si avvia alla conclusione l’iter di approvazione del PUDM, Piano di utilizzo del demanio marittimo di Barcellona Pozzo di Gotto, necessario per regolamentare lo sfruttamento della costa nel tratto tra ...Il direttore sportivo del Barcellona, Deco, ha risposto così sull’interesse per Thiago Motta, accostato anche alla panchina del Milan Il nome di Thiago Motta è stato accostato alla panchina del Milan ...