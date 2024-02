Bankitalia | a dicembre i tassi dei mutui tornano in calo | siamo al 4 | 8%

Tornano in calo, a dicembre 2023, i tassi sui mutui delle banche alle famiglie dopo il picco di novembre quando si era toccato il livello massimo dal 2008. (ANSA) ...3,1% i depositi, +19,3% raccolta obbligazionaria (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 09 feb - A dicembre i prestiti erogati dalle banche al settore privato verso residenti in Italia sono diminuiti ...A dicembre sui mutui erogati alle famiglie per l’acquisto ...quelli per importi fino a 1 milione di euro sono stati pari al 5,72 per cento, precisa Bankitalia, mentre i tassi sui nuovi prestiti di ...