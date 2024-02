Banco Bpm | utile +85% Cedole per 848 milioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Boom di profitti perBpm nella stagione dei bilanci 2023. L’istituto guidato da Giuseppe Castagna ha chiuso l’esercizio con 1,26 miliardi dianno su anno) dopo ricavi per 5,34 miliardi (+14%). Il conto economico è stato sostenuto principalmente dal margine di interesse che nel periodo in esame è cresciuto del 42% a 3,3 miliardi. Il forte incremento della redditività permetterà aldi staccare una cedola da 56 centesimi per azione, in aumento del 143%, pari a una distribuzione complessiva di 848, in aumento di 100rispetto alla guidance. Alla luce di questi risultati il gruppo lombardo conferma gli obiettivi del piano strategico al 2026, con un target dicomplessivo di 6 miliardi e un payout al 67% in arco piano. "Siamo ...