Banchieri | Con la Fermana gara emozionale La Vis gioca per la salvezza e per il campanile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Il derby tra Vis edice 66 e misterpesca la definizione ad hoc: "Partita, posta altissima". Come sempre, verrebbe di dire, visto che nelle ultime edizioni ha quasi sempre messo in palio preziosissimi punti. La Vis in proposito può vantare un discreto score: tre vittorie, sette pareggi e una sola sconfitta nelle ultime 11 sfide, dal ritorno in C. E un bilancio generale favorevole: in totale fanno 22 vittorie Vis (6 esterne), 17e 26 pareggi. Il blitz della scorsa stagione a Fermo (0-1, autorete di Scorza) è stato l’ultimo acuto della gestione Brevi. Nel 2020 fu invece un pareggio, sempre al Recchioni, a decretare per la Vis unaa sua insaputa, visto che il campionato sarebbe stato troncato lì, causa Covid, con quel gol di ...