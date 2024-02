Bambina di 4 anni cade dal terrazzo a Prato | ricoverata in gravi condizioni dopo il volo dal terzo piano

I Genitori fanno di tutto per i loro figli, soprattutto per proteggerli. Questi Genitori non erano diversi. Continuate a leggere per saperne di più ... (it.newsner)

«Ero in seconda media: lezione sull’atomo. Me la ricordo come fosse ieri, quella mattina, la mia insegnante di scienze che parlava, la mia curiosità ... (iodonna)

PAROLE – «Una delle cose che mi dicono più spesso in giro, dai bambini a ragazzi che magari hanno qualche anno più di me, è che vorrebbero arrivare al mio livello, non per forza nel calcio, ma nel ...Ha fatto la spola tra vari ospedali ma nessuno era in grado di fornirle le cure necessarie. Nella seguente c'è Shayma, 5 anni, di Khan Younis, la bimba con il piede amputato: ha l'aria triste e ...L'impatto è avvenuto in maniera quasi frontale tra due veicoli che procedevano in direzione opposta, un'auto e un multivan. La dinamica è al vaglio della Polizia Locale di Cernusco giunta sul posto ...