Bagnaia | «La nuova Ducati mi ricorda quella del 2022 | sono tornato fortissimo in frenata»

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Pecco, campione del mondo di MotoGp con, ha rilasciato una lunga intervista a “La Stampa”. Pecco, come ci si sente a essere così veloci? «Contenti, è ovvio (sorride). È un tempo incredibile, è stato bellissimo, ma è solamente un test. La pista e le condizioni erano fantastiche e ho fatto quel giro nel momento perfetto. Sicuramentefelice, maanche un ragazzo che non fa troppo caso a una buonaprestazione inprova».spiega come ha ritrovato velocità dopo Barcellona Dopo il terribile incidente di Barcellona aveva detto di avere perso un po’ di esplosività, l’ha ritrovata? «Già nelle ultime 4 gare del 2023 erano tornate quelle sensazioni che cercavo. Il giro secco è sempre stato il mio punto di forza, pensavo fosse impossibile migliorarlo, ma mi...