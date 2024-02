Autovelox danneggiati lungo il Tanaro | la provincia di Asti | “Avevano registrato auto che andavano anche a 190 km all’ora”

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Glidai “Fleximan” di, che prima di Natale hanno abbattuto diverse telecamerela statale 231,rivelato “velocità di punta dell’ordine di 190 chilometriin orario diurno”. A rivelarlo è ladi, che fa sapere come siano state inoltrate “comunicazioni alla Prefettura dicirca la sospensione per oltre cento patenti di guida”. Il limite sulla 231, la cosiddetta tangenziale della città, è di 90 chilometri orari. Nei giorni scorsi sono state ritrovateil fiumeparti diche dovrebbero risalire ai danneggiamenti compiuti a fine dicembre scorso, ...

(il Resto del Carlino) La "firma" di Fleximan, il vendicatore mascherato che abbatte gli autovelox a colpi di flessibile, è stata avvistata anche in Brianza: a Busnago, negli ultimi giorni, sono ...Se al Nord a devastare gli autovelox ci pensa Fleximan in Calabria arriva Piroman: dato alle fiamme a Palmi un autovelox sulla statale 18 ...SPOLETO Autovelox abbattuto lungo la Flaminia, guai in vista per chi ha esaltato sui social le gesta del cosiddetto Fleximan. Entro giovedì, infatti, la Polizia locale depositerà ...