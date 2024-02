Autostazione | il McDonald’s aperto h24 | ora più controlli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 9 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti A poco meno di due mesi dall’apertura della prima attività nella terminal busdi Avellino, specificatamente nella galleria commerciale ribattezzata “AIRone“, dove ilha dato lo start ad altre aperture a catena, la risposta dell’utenza è di quelle incorraggianti. Notevole e importante il flusso di persone che, dalle prime ore della mattina per l’arrivo degli studenti da fuori provincia o coloro che usufruiscono dei mezzi pubblici per andare a lavorare fuori città, può servirsi anche delle altre attività aperte di recente. Da una colazione al McCafé, piuttosto che un cornetto al bar Urban sino alle ciambelle di Vincent, o piuttosto una pizzetta da Frank per chi ama cominciare la giornata con il giusto salato, l’utenza può servirsi anche dei prodotti e dei servizi offerti dalla Parafarmacia De Anseris ...